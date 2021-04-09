Еще 89 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 9 апреля

В Ленобласти за последние сутки выявили 89 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 703 человек, выздоровели — 37 604.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).

Волосовский район: Волосово (+4), Сумино (+1).

Волховский район: Волхов (+2).

Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+12), Разметелево (+1), Сертолово (+4), Романовка (+1), Дунай (+2), Хирвости (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+2), Каменногорск (+1), Красносельское (+1), Рябово (+1), Пушное (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+4), Никольское (+1), Кобралово (+2), Сиверский (+2), Мыза-Ивановка (+1), Зайцево (Веревское с/п) (+1), Пудость (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Большая Пустомержа (+1).

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1).

Ломоносовский район: Горбунки (+1), СНТ Медведь (+1).

Лужский район: Луга (+2), СНТ Жемчужина (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Сосново (+1), Снегиревка (+1), Раздолье (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+4),, Сижно (+1) .

Тосненский район: Тосно (+3), Любань (+1), Рябово (+1), с. Ушаки (+1).

Вчера, 8 апреля, в Ленобласть поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Всего на склад «Ленфарма» доставлено 1 620 комплектов.