Цены на майонез и соусы в России могут вырасти на 10%

Крупные производители майонеза и соусов заявили о предстоящем повышении цен.

С апреля они в среднем вырастут на 10%. Это связано с подорожанием подсолнечного масла, а также упаковки и топлива. Торговым сетям придется принять условия ключевых поставщиков.

Рост стоимости соусом и майонеза подтвердили производители брендов «Слобода», «Ряба», «Сдобри» и компания «Скит». Повышение цен на различную продукцию составит от 5% до 12%. Это поможет фирмам хотя бы избежать убытков.

Представители Нижегородского масложирового комбината (НМЖК; марки «Ряба», «Сдобри») заявили, что с конца 2020 года по март подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции — на 20-44%. Кроме того, выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики, пишет «Коммерсант».

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Ситуация, считают эксперты, должна стабилизироваться после введения пошлин на экспорт масла, некоторые поставщики к середине года собираются поднимать цены почти на все продукты, кроме мяса, которое и так уже подорожало. Вероятнее всего, что на 2-3% вырастет стоимость молочных продуктов, сладостей, напитков и снеков.