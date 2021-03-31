Цена на рыбный деликатес Северной столицы доходит до 1,7 тысячи рублей за килограмм.

В Петербурге стали появляться объявления о продаже известного рыбного деликатеса — корюшки. Однако цены на лучепёрых рыб достигают 1,7 тысячи рублей за килограмм. Минимальная стоимость колеблется в районе 500 рублей за килограмм.

Рыбаки, которые занимаются ловлей в Финском заливе, говорят что цена за самую мелкую корюшку начинается от 350 рублей за кг, средняя (15-20 см) — 650 рублей, а крупная — 800 рублей. Столь высокие цены рыбаки объясняют отыгрышем за неудачный прошлый год и, скорее всего, это общая картина удорожания в стране, потому что кроме корюшки тоже очень многое подорожало. Об этом рассказали 78.ru.