В Ленобласти двое детей стали жертвами насильников 

В Ленобласти жертвами насильников стали 12-летняя девочка и семилетний мальчик.

В Приозерске вечером 8 апреля у дома № 35 на улице Чапаева мужчина затащил в кусты семилетнего мальчика и надругался над ним. В полицию позвонили очевидцы. Педофила задержали по “горячим следам” — 37-летнего безработного местного жителя.

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Днем ранее, 7 апреля, в полицию обратилась 34-летняя жительница Колпино. она заявила на своего мужа. По ее словам, с 9 по 19 марта этого года в своей квартире в поселке имени Тельмана он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери. Отчима-насильника задержали, возбуждено уголовное дело.