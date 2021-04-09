Тренера-педофила Виктора Пестова из Светогорска приговорили к 15 годам “строгача”

Сегодня, 9 апреля, в Выборгском городском суде была поставлена точка в деле тренера Виктора Пестова из Светогорска, которого обвиняли в растлении мальчиков.

Его вина полностью доказана по всем 10 преступным эпизодам, которые связаны с насилием и развратными действиями над несовершеннолетними. Пестова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Напомним, Виктора Пестова 24 сентября 2019 года. По версии следствия, с мая 2013 по сентябрь 2019 года он развращал мальчиков от 8 до 14 лет в помещении спортивной секции и у себя дома в Светогорске. Помимо этого, Виктора Пестова обвиняют в совершении насильственных действий во время поездок на соревнования в Турцию и Тунис.

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