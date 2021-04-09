Жителей Ленобласти и Петербурга предупредили о выбегающих на дороги лосях

С наступлением весны жители Петербурга и Ленобласти стали все чаще встречать молодых лосят, отбившихся от сородичей. Причем, неопытные парнокопытные зачастую попадают под машины.

Биолог Павел Глазков рассказал “Невским новостям”, почему весной лоси чаще выбегают на дорогу.

Лоси активны круглый год, однако на дорогах чаще всего они появляются именно в апреле-мае. По его словам, весна – особый период в жизненном цикле этих животных, так как у лосих начинаются роды.

«Как правило, больше всего лосей можно встретить в мае, когда лосихи начинают отгонять от себя лосят. Годовалые лоси носятся по лесу, они еще не опытные, и часто их можно встретить на дороге. Сейчас уж начинается сезон встречи с лосями. Можно встретить лосиху с лосятами. Поэтому следует осторожно передвигаться по дорогам», — отметил Глазков.

Вам будет интересно На севере Петербурга отловили молодого лося для переправки в лес Силами Госэкоконтроля животное усыпили, связали и доставили обратно в естественную среду обитания. Животное было поймано на севере Петербурга рядом с заводом... 08.04.2021 159

Кроме того, лоси выходят на дорогу из-за появления кровокусов — они скрываются от них в открытых, продуваемых местах, которые находятся как раз у проезжей части. Также часто встретить лосей на дорогах можно с конца августа и до начала сентября. В это время у лосей наблюдается период гона.

Но чтобы случайно не сбить животное, автомобилистам стоит быть внимательными круглый год.