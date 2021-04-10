В Ленобласти вновь наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти ночью 10 апреля вновь наблюдали северное сияние.
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Источник: t.me/astrophotoboloto
Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над озером Волоярви во Всеволожском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
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05.04.2021 245