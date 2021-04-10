Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга

По словам специалистов, он занимается выживанием, и ему необходимо помочь.

Источник: vk.com/sealrescue Источник: vk.com/sealrescue Источник: vk.com/sealrescue Источник: vk.com/sealrescue Источник: vk.com/sealrescue

По информации на страничке Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте», тюлененка видели в последний раз в местах рядом с Никольским морским собором.

Отмечается, что внешне тюлененок очень слаб и нуждается помощи специалистов.

Любую информацию о местонахождении малыша необходимо сообщить по телефону 699-23-99.