Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга

По словам специалистов, он занимается выживанием, и ему необходимо помочь.
Источник: vk.com/sealrescue
Источник: vk.com/sealrescue
Источник: vk.com/sealrescue
Источник: vk.com/sealrescue
Источник: vk.com/sealrescue
По информации на страничке Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте», тюлененка видели в последний раз в местах рядом с Никольским морским собором.
Отмечается, что внешне тюлененок очень слаб и нуждается помощи специалистов.
Любую информацию о местонахождении малыша необходимо сообщить по телефону 699-23-99.
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