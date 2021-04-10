Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга

Автор: Александр Селиванов
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По словам специалистов, он занимается выживанием, и ему необходимо помочь.

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Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга тюлени, Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», нерпы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, ДетёнышиИсточник: vk.com/sealrescue
Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга тюлени, Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», нерпы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, ДетёнышиИсточник: vk.com/sealrescue
Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга тюлени, Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», нерпы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, ДетёнышиИсточник: vk.com/sealrescue
Истощенного тюлененка заметили в самом центре Санкт-Петербурга тюлени, Спасение животных в Санкт-Петербурге, Спасение животных в России, спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», нерпы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, ДетёнышиИсточник: vk.com/sealrescue

По информации на страничке Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте», тюлененка видели в последний раз в местах рядом с Никольским морским собором.

Отмечается, что внешне тюлененок очень слаб и нуждается помощи специалистов.

Любую информацию о местонахождении малыша необходимо сообщить по телефону 699-23-99.

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