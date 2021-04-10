Mitsubishi Outlander угнали у командира воинской части в Отрадном

Иномарку стоимостью под полтора миллиона рублей похитили в Кировском районе Ленинградской области.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась супруга владельца автомобиля. По словам женщины, неизвестные ночью угнали синий Mitsubishi Outlander, принадлежащий командиру одной и воинских частей в Ленобласти.

Отмечается, что автомобиль был припаркован у новостройки на Никольском шоссе в Отрадном.

Общий ущерб потерпевшие оценили в 1,4 млн рублей.

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