В Светогорске рецидивист угнал машину и сжег ее дотла

Мужчину удалось задержать спустя несколько дней после угона.
31 марта 51-летний житель Светогорска заявил в полицию Выборгского района об угоне своего автомобиля «ВАЗ-21043», который был припаркован во дворе на Пограничной улице. Сумма ущерба — 15 тысяч рублей.
В этот же день полиция обнаружила автомобиль в одном километре от поворота на городскую свалку — машину сожгли дотла. Спустя несколько дней злоумышленника задержали — 33-летнего мужчину. Он уже не раз был судим ранее за угон автомобилей и кражу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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03.04.2021 133