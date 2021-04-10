Россиянам напомнили о новых правилах для шашлыка

Тема касается безопасного разведения огня на участках. Дачникам и садоводам необходимо соблюдать простые и элементарные правила безопасности, чтобы не омрачить себе лето. Оставлять без присмотра огонь запрещается.

В экстренных службах рассказали россиянам, как далеко от дачного дома можно жарить шашлыки. Мангалы и жаровни следует располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек.

О новых правилах напомнили в МЧС в связи с резким потеплением и наступлением дачного сезона. В ведомстве обратили внимание, что с этого года вступили в силу новые требования пожарных.

Правила не запрещают полностью использование открытого огня, а также разведение костров на приусадебных и садовых участках. Однако это следует делать при соблюдении вышеуказанных условий и требований.

Сжигать листья, солому, траву, различный мусор можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. Открытый огонь должен находиться в 100 метрах от хвойного леса и молодняка, а от лиственного леса — в 30 метрах.

Прилегающие территории в районе 10 метров необходимо очистить от воспламеняемых материалов, сухой травы и валежника.

Вам будет интересно Пять тысяч человек будут патрулировать леса Ленобласти в период пожароопасного сезона Специалисты департамент лесного хозяйства СЗФО оценили готовность 47 региона к пожароопасному сезону на отлично Специалисты оценили готовность диспетчерской службы, техники и... 06.04.2021 129

За нарушение правил использования открытого огня предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер взыскания увеличивается.