Мигранты-таксисты избили инвалида и двух парней в Девяткино — видео

По словам пострадавших, полиция просит их самим доказать, что их били.

По информация издания «Мегаполис», на дороге в Буграх, рядом с гипермаркетом «Лента», произошла массовая драка. Мигранты из средней азии битами избили двух молодых мужчин и инвалида. Нападавшие работают в компании «Ситимобил».

По словам потерпевшего Юрия, медики диагностировали у его друга сотрясение мозга, переломы и ножевое ранение.

Отмечается, что у одного из нападающих удалось выбить нож, но он успел порезать запястье. После зачинщик драки прокричал, что скоро найдёт его и зарежем. После на место драки приехала полиция и задержала мигрантов.

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Когда Юрий с другом после осмотра пришли в отдел, чтобы написать заявление, оказалось, что их самих могут привлечь к ответственности. И если они хотят, чтобы мигрантов наказали, им нужно самим доказать, что таксисты их били.