Диетолог рассказала, что нужно есть людям с проблемной щитовидкой

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

70f3cdc0-c62f-4449-8f80-64e549ed8152

По словам медика, одним из самых полезных продуктов для таких пациентов является сельдь.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как нужно питаться людям, страдающим от заболеваний щитовидной железы. По ее словам, в их рационе обязательно должны быть продукты, содержащие йод, селен и витамин Е. Всеми этими веществами, в частности, богата сельдь.

«В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры», — написала она в Instagram.
Она добавила, что сельдь также способна уменьшить риск преждевременного образования морщин.

Вам будет интересно
Диетолог рассказала, что нужно есть людям с проблемной щитовидкой сельдь, Полезные продукты, здоровье
Россиянам напомнили о новых правилах для шашлыка
Тема касается безопасного разведения огня на участках. Дачникам и садоводам необходимо соблюдать простые и элементарные правила безопасности, чтобы не омрачить...
10.04.2021 129
Автор