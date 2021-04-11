По словам медика, одним из самых полезных продуктов для таких пациентов является сельдь.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как нужно питаться людям, страдающим от заболеваний щитовидной железы. По ее словам, в их рационе обязательно должны быть продукты, содержащие йод, селен и витамин Е. Всеми этими веществами, в частности, богата сельдь.

«В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры», — написала она в Instagram.

Она добавила, что сельдь также способна уменьшить риск преждевременного образования морщин.