Устранением разлива нефтепродуктов занимается МЧС, транспортная полиция, «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железнодорожники.

На железнодорожной станции Выборг-Товарный произошел разлив нефтепродуктов. 3 тонны мазута оказались на жд путях из-за неудачного перелива из цистерны в котельную депо. Как оказалось, разлив случился еще 9 апреля. Прокуратура проведет проверку и беседы с руководством железной дороги.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Устранением разлива нефтепродуктов занимается МЧС, транспортная полиция, «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железнодорожники. Отмечается, что угрозы экологической безопасности нет, ликвидацию последствий планируют завершить в сегодняшний день. Об этом рассказали 78.ru.