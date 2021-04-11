Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом

Автор: Анастасия Щербакова
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Устранением разлива нефтепродуктов занимается МЧС, транспортная полиция, «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железнодорожники.

На железнодорожной станции Выборг-Товарный произошел разлив нефтепродуктов. 3 тонны мазута оказались на жд путях из-за неудачного перелива из цистерны в котельную депо. Как оказалось, разлив случился еще 9 апреля. Прокуратура проведет проверку и беседы с руководством железной дороги.

Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом разлив нефтепродуктов, железная дорога, ВыборгФото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом разлив нефтепродуктов, железная дорога, ВыборгФото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом разлив нефтепродуктов, железная дорога, ВыборгФото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом разлив нефтепродуктов, железная дорога, ВыборгФото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом разлив нефтепродуктов, железная дорога, ВыборгФото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Устранением разлива нефтепродуктов занимается МЧС, транспортная полиция, «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и железнодорожники. Отмечается, что угрозы экологической безопасности нет, ликвидацию последствий планируют завершить в сегодняшний день. Об этом рассказали 78.ru.

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Три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом разлив нефтепродуктов, железная дорога, Выборг
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