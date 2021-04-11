«Вода по колено, ущерба на миллионы»: в Выборге талая вода затопила гостиницу

В Выборгском районе Ленобласти устраняют последствия разлива талой воды со стоками. Сообщается, что было эвакуировано 28 постояльцев местной гостиницы.

Информация стала доступна 47news. Подтопление в комплексе «Гостевой дом Сканди» произошло в ночь на 11 апреля.

«У нас всего двадцать объектов размещения, 80 процентов оказались затоплены. Вода стоит по колено и выше, ущерб на миллионы рублей. Нескольких человек наши сотрудники вынесли на руках, других на лодках перевозили спасатели. Эвакуация продолжалась до утра», — поведала 47news администратор гостиницы.

По словам администратора гостевого дома, также затопило их соседей в частном секторе. Предварительно известно, что течь могла дать самодельная дамба, которая сдерживала стоки и талую воду со стороны виадука через Смирновское шоссе.

Как отметил, что Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района, с территории гостиницы эвакуировали 28 человек. В основном это гости из Санкт-Петербурга. 18 из них сразу после случившегося уехали по домам, а оставшихся десять человек разместили в городском дворце культуры.