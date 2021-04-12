В Ленобласти начались весенне-полевые работы

В Лужском районе Ленобласти на поля уже вышла сельхозтехника.

Хозяйства в Лужском районе уже провели подкормку минеральными удобрениями озимых культур и многолетних трав, боронование кормовых угодий и обрабатывают от вредителей плодовые кустарники и деревья.

Всего в регионе для посевной заготовлено 13,8 тыс. тонн семян зерновых культур и 12,9 тыс. тонн семенного картофеля. Излишки семенного картофеля реализуются в другие регионы России.

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Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с 19 апреля стартует прием заявок на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства в рамках программы «Ленинградский гектар». Подать заявку может любой желающий до 14 мая.