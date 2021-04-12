В Ленобласти стартует прием заявок по программе «Ленинградский гектар»

С 19 апреля в Ленобласти начинается прием заявок на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства в рамках программы «Ленинградский гектар».

Победители конкурса получат на льготных условиях до 10 га земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Одновременно выделяется грант в 3 млн рублей. Всего подготовлено 142 участка земли общей площадью более 600 га.

Подать заявку может любой желающий до 14 мая. Более подробная информация по ссылке.

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Всего с начала действия программы распределено порядка 189 гектаров земли, победителями стали 35 соискателей, из них 27 получили гранты на общую сумму 81 млн руб. Победители получили не только земельные наделы на льготных условиях, но и все государственные субсидии, необходимые для развития своего хозяйства.