При тушении пожара пострадал спасатель — он получил ожоги 30-40% тела. Пожару присвоили высший 5-й ранг.

Сегодня, на «Невской мануфактуре» случился крупный пожар, площадь возгорания которого достигает 1,5 тыс. кв. метров. Пожар в производственном здании начался примерно в 13:00, причины на данный момент неизвестны. Пожару присвоили высший 5-й ранг.

Для ликвидации огня задействовано 112 спасателей и 26 единиц техники. Огонь охватил четвёртый и пятый этажи производственного здания. При пожаре пострадал один человек — спасатель. Он получил ожоги 30-40% тела и был госпитализирован. Об этом рассказали 78.ru. Видео взято из сообщества ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург«.