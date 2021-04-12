Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера

Автор: Гузель Галимова
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В День космонавтики, 12 апреля, в Волхове прошла символическая акция «Поехали!».

Мотоциклисты из клуба Hooligans стартовали ровно в 9.07 – именно в это время с космодрома Байконур взлетел корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Колонна выдвинулась в сторону сквера Генриха Графтио по улице Юрия Гагарина и через 108 минут — столько продлился полет первого человека в космосе — финишировала у первой в России ГЭС. 

Фото: Анастасия Илюшина/47channel.
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов

Завершилось все субботником в сквере. Отметим, что с сегодняшнего «сквер Гагарина» станет называться так официально.

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Фото: В Волхове День космонавтики отметили мотопробегом и уборкой сквера субботник, мотопробег, Ленобласть, День космонавтики, Волховский район, Волхов
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12.04.2021 1378
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