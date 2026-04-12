Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» на корабле «Восток-1» в космическое пространство. С тех пор жители планеты отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Редакция ivbg выбрала семь необычных фильмов про космос, чтобы наши читатели могли скоротать вечер в окружении сверкающих звезд и бескрайней пустоты.
Космос между нами, 2017 год (12+)
Кадр из фильма
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
В ролях: Гари Олдман, Эйса Баттерфилд
Режиссёр: Питер Челсом
Юноша Гарднер - первый человек, родившийся в рабочей колонии на Марсе. Его тело привыкло к внеземной физике, и посетить родную планету человечества он не в силах. Но все меняется, когда подросток знакомится в сети с юной девушкой. Он затевает рисковое путешествие ради межпланетной любви, которое может стоить ему жизни.
Пассажиры, 2016 год (16+)
Кадр из фильма
Жанр: мелодрама, драма, триллер, фантастика
В ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс
Режиссёр: Мортен Тильдум
Космический корабль-город должен перевезти пять тысяч землян на отдаленную планету для основания новой колонии. Но из-за сбоя в системе двое пассажиров пробуждаются от гиперсна за 90 лет до прибытия. В их распоряжении находится весь корабль, полный развлечений и нескончаемого одиночества.
Контакт, 1997 год (12+)
Кадр из фильма
Жанр: детектив, фантастика, триллер, драма
В ролях: Джоди Фостер, Мэттью МакКонахи
Режиссёр: Роберт Земекис
Радиоастроном Элли случайно получает закодированные сигналы от неизвестных космических отправителей. Ей предстоит разгадать внеземной шифр и понять, кто хочет сблизиться с землянами: более развитые друзья или жестокие враги.
Космический джем, 1996 год (6+)
Кадр из киноленты
Жанр: фэнтези, спорт, фантастика, комедия, приключения, семейный
В ролях: Майкл Джордан, Билл Мюррей
Режиссёр: Джо Питка
Инопланетные монстры с планеты «Гора придурков» вторгаются на Землю и похищают звёзд мультсериала «Looney Toons»: Багза Банни, Лолу Банни, Порки Пига, Даффи Дака и других. Земные мультяшки призывают на помощь звезду НБА Майкла Джордана и бросают чудовищам вызов - кто побеждает в межпланетном баскетбольном матче, тот получает контроль над планетой узурпаторов.
Джон Картер, 2012 год (12+)
Кадр из фильма
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Тейлор Китч, Марк Стронг
Режиссёр: Эндрю Стэнтон
Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.
Пандорум, 2009 год (18+)
Кадр из фильма
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, детектив
В ролях: Деннис Куэйд, Бен Фостер
Режиссёр: Кристиан Альварт
В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие - злобные воины, которые крушат все на своем пути.
Европа, 2013 год (16+)
Кадр из фильма
Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив, приключения
В ролях: Кристиан Камарго, Анамария Маринка
Режиссёр: Себастьян Кордеро
Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полёта - высадиться на поверхность Европы, в подлёдном океане которой учёные теоретически предполагают наличие жизни.
