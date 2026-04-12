Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» на корабле «Восток-1» в космическое пространство. С тех пор жители планеты отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Редакция ivbg выбрала семь необычных фильмов про космос, чтобы наши читатели могли скоротать вечер в окружении сверкающих звезд и бескрайней пустоты.

Космос между нами, 2017 год (12+)

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

В ролях: Гари Олдман, Эйса Баттерфилд

Режиссёр: Питер Челсом

Юноша Гарднер - первый человек, родившийся в рабочей колонии на Марсе. Его тело привыкло к внеземной физике, и посетить родную планету человечества он не в силах. Но все меняется, когда подросток знакомится в сети с юной девушкой. Он затевает рисковое путешествие ради межпланетной любви, которое может стоить ему жизни.

Пассажиры, 2016 год (16+)

Жанр: мелодрама, драма, триллер, фантастика

В ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс

Режиссёр: Мортен Тильдум

Космический корабль-город должен перевезти пять тысяч землян на отдаленную планету для основания новой колонии. Но из-за сбоя в системе двое пассажиров пробуждаются от гиперсна за 90 лет до прибытия. В их распоряжении находится весь корабль, полный развлечений и нескончаемого одиночества.

Контакт, 1997 год (12+)

Жанр: детектив, фантастика, триллер, драма

В ролях: Джоди Фостер, Мэттью МакКонахи

Режиссёр: Роберт Земекис

Радиоастроном Элли случайно получает закодированные сигналы от неизвестных космических отправителей. Ей предстоит разгадать внеземной шифр и понять, кто хочет сблизиться с землянами: более развитые друзья или жестокие враги.

Космический джем, 1996 год (6+)

Жанр: фэнтези, спорт, фантастика, комедия, приключения, семейный

В ролях: Майкл Джордан, Билл Мюррей

Режиссёр: Джо Питка

Инопланетные монстры с планеты «Гора придурков» вторгаются на Землю и похищают звёзд мультсериала «Looney Toons»: Багза Банни, Лолу Банни, Порки Пига, Даффи Дака и других. Земные мультяшки призывают на помощь звезду НБА Майкла Джордана и бросают чудовищам вызов - кто побеждает в межпланетном баскетбольном матче, тот получает контроль над планетой узурпаторов.

Джон Картер, 2012 год (12+)

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Тейлор Китч, Марк Стронг

Режиссёр: Эндрю Стэнтон

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Пандорум, 2009 год (18+)

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, детектив

В ролях: Деннис Куэйд, Бен Фостер

Режиссёр: Кристиан Альварт

В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие - злобные воины, которые крушат все на своем пути.

Европа, 2013 год (16+)

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив, приключения

В ролях: Кристиан Камарго, Анамария Маринка

Режиссёр: Себастьян Кордеро

Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полёта - высадиться на поверхность Европы, в подлёдном океане которой учёные теоретически предполагают наличие жизни.

