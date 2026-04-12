weather 10.1°
$ 76.97
90.01

Главная / Для души / День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия

Для души Главное Новости

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия

Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» на корабле «Восток-1» в космическое пространство. С тех пор жители планеты отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Редакция ivbg выбрала семь необычных фильмов про космос, чтобы наши читатели могли скоротать вечер в окружении сверкающих звезд и бескрайней пустоты.

Космос между нами, 2017 год (12+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из фильма

Жанр: фантастика, драма, мелодрама
В ролях: Гари Олдман, Эйса Баттерфилд
Режиссёр: Питер Челсом 

Юноша Гарднер - первый человек, родившийся в рабочей колонии на Марсе. Его тело привыкло к внеземной физике, и посетить родную планету человечества он не в силах. Но все меняется, когда подросток знакомится в сети с юной девушкой. Он затевает рисковое путешествие ради межпланетной любви, которое может стоить ему жизни.

Пассажиры, 2016 год (16+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из фильма

Жанр: мелодрама, драма, триллер, фантастика
В ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс 
Режиссёр: Мортен Тильдум 

Космический корабль-город должен перевезти пять тысяч землян на отдаленную планету для основания новой колонии. Но из-за сбоя в системе двое пассажиров пробуждаются от гиперсна за 90 лет до прибытия. В их распоряжении находится весь корабль, полный развлечений и нескончаемого одиночества.

Контакт, 1997 год (12+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из фильма

Жанр: детектив, фантастика, триллер, драма
В ролях: Джоди Фостер, Мэттью МакКонахи 
Режиссёр: Роберт Земекис

Радиоастроном Элли случайно получает закодированные сигналы от неизвестных космических отправителей. Ей предстоит разгадать внеземной шифр и понять, кто хочет сблизиться с землянами: более развитые друзья или жестокие враги.

Космический джем, 1996 год (6+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из киноленты

Жанр: фэнтези, спорт, фантастика, комедия, приключения, семейный
В ролях: Майкл Джордан, Билл Мюррей 
Режиссёр: Джо Питка

Инопланетные монстры с планеты «Гора придурков» вторгаются на Землю и похищают звёзд мультсериала «Looney Toons»: Багза Банни, Лолу Банни, Порки Пига, Даффи Дака и других. Земные мультяшки призывают на помощь звезду НБА Майкла Джордана и бросают чудовищам вызов - кто побеждает в межпланетном баскетбольном матче, тот получает контроль над планетой узурпаторов.

Джон Картер, 2012 год (12+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из фильма

Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Тейлор Китч, Марк Стронг 
Режиссёр: Эндрю Стэнтон

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Пандорум, 2009 год (18+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из фильма

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, детектив
В ролях: Деннис Куэйд, Бен Фостер 
Режиссёр: Кристиан Альварт 

В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие - злобные воины, которые крушат все на своем пути.

Европа, 2013 год (16+)

День космонавтики: 7 необычных фильмов про межпланетные путешествия - Советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "В
Кадр из фильма

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив, приключения
В ролях: Кристиан Камарго, Анамария Маринка 
Режиссёр: Себастьян Кордеро

Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полёта - высадиться на поверхность Европы, в подлёдном океане которой учёные теоретически предполагают наличие жизни.

Ранее мы писали, как проходило освоение космоса в нашей стране.

Теги

День космонавтики кино космос
Новости Экономика

Названо неудачное время для обсуждения повышения зарплаты

Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето, рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.

Названо неудачное время для обсуждения повышения зарплаты - Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето.
Фото: freepik

В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются, отметила она. Осень, особенно сентябрь и октябрь, также неоднозначный период для таких разговоров. С одной стороны, бизнес активизируется, с другой — компании могут переходить к бюджетированию и откладывать индивидуальные пересмотры зарплат до конца года.

В общем, ноябрь и декабрь – наилучший период для того, чтобы просить руководство о повышении зарплаты, также можно поговорить в январе – феврале и в марте – апреле, считает Гриненко.

Кроме того, стоит принимать к сведению общее состояние бизнеса: в период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самые выдающиеся достижения сотрудника не гарантируют позитивного исхода переговоров с руководством.

Теги

зарплата работа

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться