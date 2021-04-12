В Выборгском районе в лесу обнаружили труп неизвестного мужчины

В понедельник, 12 апреля, в районе поселка Подгорье в Выборгском районе мужчина заметил тело мертвого человека в лесу. На место происшествия были вызвана полиция.

Согласно информации 47channel, сообщение в правоохранительные органы поступило в районе 18:23. Как сообщил проезжавший мимо водитель, близко к телу он не подходил, поэтому подробностей происшествия пока нет. Сведения были переданы в полицию.

Ранее ivbg.ru сообщал о жутком происшествии во Всеволожском районе. Там было обнаружено тело мужчины с оторванными кистями рук и множественными ссадинами на лице.