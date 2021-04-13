На майские праздники между Санкт-Петербургом и Москвой будет курсировать дополнительный двухэтажный поезд

Стоимость билетов в купейные вагоны начинается от 1 599 рублей.

По информации пресс-службы ОАО «РЖД», 30 апреля, 1, 3, 7, 9 и 10 мая между Санкт-Петербургом и Москвой будет курсировать дополнительный двухэтажный поезд.

Отмечается, что поезд №175 будет отправляться в 09:20, прибывая в Москву в 17:30. В свою очередь в обратный путь поезд №176 будет отправляться в 10:53 с прибытием в Северную столицу в 18:25.

В компании сообщили, что стоимость билетов купе будет начинаться от 1 599 рублей.