Из Петербурга в Гатчину планируют запустить скоростной электропоезд

Автор: Гузель Галимова
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Ленобласть договорилась с РЖД о запуске скоростного электропоезда из Петербурга в новую столицу региона — Гатчину.

Власти региона дополнительно прорабатывают возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также — возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с новой столицей.

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06.04.2021 302

Напомним, 6 апреля Александр Дрозденко подписал закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину. Теперь высшие должностные органы государственной власти будут находиться не только в Петербурге, но и в Гатчине. Также городу будет уделено особое внимание, будет развиваться туризм, транспорт, культура и спорт.

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