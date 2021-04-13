Об увеличении скорости потепления в России сообщает Росгидромет

Темпы потепления в будущем будут ускоряться.

По словам директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимира Катцова, по наблюдениям за период с 1970-х годов по настоящее время, на территории России наблюдается повышение температуры на 0,51 градусов Цельсия за десятилетие.

Отмечается, что такая скорость потепления довольно большая в глобальном плане.

В мире же скорость глобального потепление имеет скорость 0,18 градусов Цельсия за десятилетие.