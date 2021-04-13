Об увеличении скорости потепления в России сообщает Росгидромет

Темпы потепления в будущем будут ускоряться.
По словам директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимира Катцова, по наблюдениям за период с 1970-х годов по настоящее время, на территории России наблюдается повышение температуры на 0,51 градусов Цельсия за десятилетие.
Отмечается, что такая скорость потепления довольно большая в глобальном плане.
В мире же скорость глобального потепление имеет скорость 0,18 градусов Цельсия за десятилетие.
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12.04.2021 143