В Ленобласти во вторник потеплеет до +16 градусов

Во вторник, 13 апреля, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6°C, днем столбики термометров покажут +11…+16°C, на западе местами до +8°C. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем 5-10 умеренный.

Тем временем в Гидрометцентре предположили, что по-настоящему летняя погода в Петербурге будет только в августе. Первые два месяца сезона отпусков будут в пределах средних значений.