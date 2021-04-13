В 2023 году россияне получат налоговый вычет с расходов на фитнес

Автор: Александр Селиванов
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Жители России получат компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года.

В подписанном Владимиром Путиным в начале апреля законе о налоговом вычете говорится о получении 13 процентов от потраченных на спорт средств.

Отмечается, что максимальная сумма для расчета вычета составит 120 тысяч рублей. Максимальная выплата в лучшем случае составит — 15,6 тысяч рублей.

Уже в 2023 году россияне смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги.

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