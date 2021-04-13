Это могут быть новые пятна и любые изменения пятен на коже.

Британские медики перечислили основные признаки, которые могут сигнализировать о раке кожи. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Express.

Так, в врачи советуют отслеживать появление новых родинок или пятен после 21 года. Также стоит обращать внимание на любые изменения пятен на коже — например, если они внезапно стали другого цвета и размера, поменяли форму, текстуру.

Беспокойство у человека также должны вызывать родинки, которые начали чесаться, болеть, кровоточить и покрываться коркой — в том случае, если это длится дольше трех недель.