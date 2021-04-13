«Британский штамм» Covid-19 не опаснее оригинального вируса — ученые

Британский штамм коронавируса не опаснее других, несмотря на более быстрое распространение. Об этом стало известно по итогам исследования, результаты которого размещены 13 апреля в медицинском журнале The Lancet.

Специалисты изучили истории болезни 496 пациентов, проходящих лечение в Лондоне. Было обнаружено, что течение болезни у зараженных британским штаммом SARS-CoV-2 шло примерно так же, как и у других носителей коронавируса.

«Мы не выявили никакого подтверждения связи между тяжелым течением заболевания и смертностью, с одной стороны, и этим штаммом», — сообщили ученые.

Британский штамм коронавируса был обнаружен в декабре 2020 года. Ранее высказывались опасения, что он мог быть опаснее и смертельнее.