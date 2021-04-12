Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня

Полёты из России в Танзанию и Турцию будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля.

Данное решение принял оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, с 15 апреля сего года по 1 июня сего года, за исключением направлений, необходимых для участия АО «Концерн Титан — 2» в строительстве АЭС, вывозе российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — заявила Татьяна Голикова.

В тот же период будет приостановлено сообщение с Танзанией. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это решение также связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее мы писали о том, что Турция может закрыть границы для россиян на майские праздники.