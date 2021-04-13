Причиной внеплановой проверки стали сообщения о возможном негативном воздействии туристической базы на окружающую среду.

В Приозерском районе Ленинградской области обратили внимание на экологию Борисовского озера. Чистый и богатый фауной водоём стал родным местом для многих представителей водного мира. В озере живут раки, а также растут белые кувшинки, очень требовательные к экологии места. Сейчас озеро обросло туристической базой с несколькими коттеджными поселками.

Причиной внеплановой проверки стали сообщения о возможном негативном воздействии туристической базы на окружающую среду, поступившие в эконадзор. Ведомство проверит водную местность озера на предмет изливов канализации и сброса сточных вод от бань без очистки.

Проверки планируют закончить не позже 11 мая. Нарушителей ждет административная ответственность в соответствии с действующим законодательством. Об этом рассказали в Комитете госэконадзора Ленинградской области.