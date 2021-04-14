Фармацевтические компании России предупредили о риске дефицита лекарств

Они протестуют против государственных закупок препаратов.
К премьер-министру России Михаилу Мишустину обратились фармацевтические ассоциации и общественные организации с просьбой не утверждать инициативу Минпромторга о приоритетах при госзакупках лекарств. По их мнению, это создаст риски дестабилизации рынка лекарств и может привести к дефициту препаратов в аптеках. Об этом пишет газета «Известия».
При работе предлагаемого механизма «второго лишнего» при госзакупках важных лекарств предполагается отдавать предпочтение компаниям, которые производят лекарства исключительно на территории ЕАЭС. Если такая компания выходит на торги, но фирмы, которые не локализовали производство полного цикла в ЕАЭС просто не допускаются к торгам.
К Мишустину по этому вопросу также обратились Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Союз профессиональных фарморганизаций (СПФО), Лига защитников пациентов и Всероссийский союз пациентов.