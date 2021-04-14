Увеличить темпы вакцинации в два раза планируют в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Полностью цикл вакцинации в Санкт-Петербурге прошли более 300 тысяч человек.

По информации межведомственного координационного совета Санкт-Петербурга, в городе планируют увеличить темпы вакцинации в 1,5-2 раза.

Специалисты сообщают, что в Северной столице необходимо наращивать темпы вакцинации. Это необходимо для создания надёжного коллективного иммунитета.

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09.04.2021 231
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