Увеличить темпы вакцинации в два раза планируют в Санкт-Петербурге

Полностью цикл вакцинации в Санкт-Петербурге прошли более 300 тысяч человек.

По информации межведомственного координационного совета Санкт-Петербурга, в городе планируют увеличить темпы вакцинации в 1,5-2 раза.

Специалисты сообщают, что в Северной столице необходимо наращивать темпы вакцинации. Это необходимо для создания надёжного коллективного иммунитета.