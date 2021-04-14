Полицейские арестовали 15-летнего подростка обвиняемого в разбое в Санкт-Петербурге

Мальчик вину признал и во всём раскаялся.

По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, сотрудники полиции арестовали 10 апреля 15-летнего подростка, который придя к своей подруге украл из дома три пистолета и муляж гранаты.

После мальчик угрожая девочке оружием, заставил её принести сумку для награбленного, а затем сбежал.

Красносельский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения малолетнему разбойнику Артёму.