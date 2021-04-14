Видео: в Петербурге отец спас ребенка от несущейся на него машины

Житель Петербурга рывком оттащил ребенка в сторону за секунду до того, как иномарка врезалась в стену дома

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля, на улице Катерников в Красносельском районе Петербурга. На видео видно, как автомобиль Volvo резко поехал задним ходом, задел стоящий за ним Volkswagen Tiguan, пересек улицу, снес ограждение и на полном ходу врезался в фасад жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В СМИ пишут, что за рулем была женщина, в ее машине также был ребенок. По предварительным данным, он не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что минувшей ночью, 14 апреля в Ленобласти произошло два смертельных ДТП: возле Толмачево водитель сгорел заживо в своей машине после столкновения с грузовиком, в Волховском районе водитель погиб, влетев в столб.