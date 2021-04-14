В правительстве Санкт-Петербурга рассказали жителям города, где законно можно жарить шашлыки

В городе на всех 15 особо охраняемых природных территориях установлен режим особой охраны.

По информации пресс-службы Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, в городе запрещено разводить костры не только на открытой почве, но и на мангалах.

Чтобы не нарушать закон, петербуржцы могут устроить пикник с шашлыком на территории природного заказника «Западный Котлин». Также использование мангала разрешено на территории городских лесов в Санкт-Петербурге СПб ГКУ «Курортный лесопарк».

Однако не стоит забывать, что в перечисленных выше лесах устраивать пикник с огнем можно только в специально отведенных для этого местах.