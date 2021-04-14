Телевизор с девятого этажа упал на голову 29-летней женщины, которая скончалась на месте.

Невский районный суд вынес приговор в отношении Григория Пирогова, который по неосторожности убил женщину под окнами своей квартиры.

Несчастный случай произошел 5 июля 2019 года. Пирогов в районе полуночи, выкинул из окна телевизор, не проверив место на отсутствие людей. В итоге техника упала на голову 29-летней женщине, которая скончалась на месте.

Мужчина сначала не признавал свою вину, сваливая вину на собутыльника, однак в ходе следствия дал явку с повинной. Суд вынес наказание Пирогову в виде года ограничения свободы, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом рассказали 78.ru.