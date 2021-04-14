Декор Павловского кафедрального собора в Гатчине вернется на место до конца года

Исторический облик вернут крестам центрального и малых главок Павловский собор, а также деревянным несущим конструкциям куполов, журавцам, металлическим решеткам окон и декоративным элементам фасада

Отметим, что Деревянные элементы убранства храма выполнены из греческого кипариса. Решение о реставрации кованых элементов было принято в связи с их исторической и культурной ценностью ─ по результатам обследования все детали храма являются оригинальными и сохранились со времен постройки собора.

Самый большой в Гатчине собор в русско-византийском стиле был построен в середине XIX-го века. При этом сам император Николай I согласовал его размеры, чтобы он был не больше Царскосельского, но не меньше Петергофского. Собор очень импозантно смотрится со своими необычными зелеными куполами в завершении зеленой пешеходной улицы.