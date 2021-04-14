Дрифтующий автомобиль загорелся возле «Сибур Арены» — видео

В Петербурге у многофункционального концертно-спортивного комплекса «СИБУР АРЕНА» после неудачного дрифта загорелась машина. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

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Видеоматериал опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. На момент съемки на месте ЧП экстренных служб замечено не было. Сведений о пострадавших нет.

«Дрифтили — дрифтили возле Сибур арены и загорелись.», — отметил автор ролика.