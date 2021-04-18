В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Александр Селиванов
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 апреля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • 0-48+800 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

  • 36+750 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, окрашивание перильного ограждения.

А-121 «Сортавала»:

  • 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
  • 0-27 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка разделительной полосы механизированным способом и вручную;
  • 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка СБО;
  • 0-37 км, 41-42 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, ремонт СБО.

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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