В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 апреля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- 0-48+800 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
- 36+750 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, окрашивание перильного ограждения.
А-121 «Сортавала»:
- 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- 0-27 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка разделительной полосы механизированным способом и вручную;
- 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка СБО;
- 0-37 км, 41-42 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, ремонт СБО.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.