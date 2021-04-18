Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре — видео

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Сообщается, что перед смертью герцог Эдинбургский активно участвовал в планировании своих похорон.
В Виндзорском замке похоронили принца Филиппа, который 9 апреля скончался в возрасте 99 лет. Об этом передает издание ТАСС.
Панихиду проводили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Святого Георгия Дэвид Коннер. Церемония прощания проходила в закрытом режиме. На похоронах присутствовали 730 военнослужащих, но в самой часовне было всего 30 человек. Поскольку английской королеве совсем скоро исполнится 95 лет и она находится в зоне риска из-за пандемии коронавируса, на панихиде она сидела одна.
Перед службой жители Великобритании почтили память герцога Эдинбургского минутой молчания. Известно, что гроб с телом принца Филиппа перевез катафалк, который сделан на основе внедорожника Land Rover. В дизайне кузова автомобиля перед смертью принимал участие муж Елизаветы II. Так же сообщалось, что для своих похорон принц выбрал даже композиции.
Стало известно, что после кончины Елизавету II захоронят в той части часовни, где уже покоится ее супруг, отец Георг VI, его жена, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет.