Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре — видео

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Сообщается, что перед смертью герцог Эдинбургский активно участвовал в планировании своих похорон.

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В Виндзорском замке похоронили принца Филиппа, который 9 апреля скончался в возрасте 99 лет. Об этом передает издание ТАСС.

Панихиду проводили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Святого Георгия Дэвид Коннер. Церемония прощания проходила в закрытом режиме. На похоронах присутствовали 730 военнослужащих, но в самой часовне было всего 30 человек. Поскольку английской королеве совсем скоро исполнится 95 лет и она находится в зоне риска из-за пандемии коронавируса, на панихиде она сидела одна.

Перед службой жители Великобритании почтили память герцога Эдинбургского минутой молчания. Известно, что гроб с телом принца Филиппа перевез катафалк, который сделан на основе внедорожника Land Rover. В дизайне кузова автомобиля перед смертью принимал участие муж Елизаветы II. Так же сообщалось, что для своих похорон принц выбрал даже композиции.

Вам будет интересно Умер супруг Елизаветы II принц Филип Герцог Эдинбургский принц Филип скончался в возрасте 99 лет. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Букингемский дворец. Как сообщила пресс-служба... 09.04.2021 413

Стало известно, что после кончины Елизавету II захоронят в той части часовни, где уже покоится ее супруг, отец Георг VI, его жена, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет.