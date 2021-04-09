Умер супруг Елизаветы II принц Филип

Герцог Эдинбургский принц Филип скончался в возрасте 99 лет. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Букингемский дворец.

Как сообщила пресс-служба королевы, Его Высочество скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Последние несколько месяцев Лондон сообщал об ухудшении смочувствия супруга королевы Елизаветы II. Принц проходил лечение в госпитале и, в частности, перенес операцию на сердце.

С Ее Величеством сын греческого принца Андрея Филип Маунтбеттен сочетался браком в 1947 году. Четыре года назад монаршая пара отметила платиновую свадьбу, что подтвердило статус их союза как одного из самых продолжительных в королевской истории.

У Филипа и Елизаветы четверо детей, включая наследника престола принца Чарльза. Также у супругов восемь внуков и уже десять правнуков.