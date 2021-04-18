Уникальный туристический экопроект создают на берегу Медного озера

Туристическая программа на экомаршруте порадует своей умиротворенностью.

По информации издания ЛенТВ24, во Всеволожском районе Ленобласти на берегу Медного озера на площади чуть более двух гектаров будет создан экопроект.

Отмечается, что гостям проекта будет предложен отдых в комфортабельных домиках и палатках на сваях.

Также туристы смогут отправиться в лес на познавательную экскурсию и заняться йогой под многолетней сосной.

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Уже летом на Медном озере готовы принимать первых гостей — тех, кто с уважением относится к природе. С собой для отдыха привозить ничего не нужно: обеспечат всем необходимым.