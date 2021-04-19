Видео: глава Сосновоборского округа поздравил жителей с Днем города

Глава Сосновоборского округа Михаил Воронков поздравил жителей с Днем города, отметив рост, обновление, устремленность в будущее, дух созидания и творчества Соснового Бора со времен первостроителей.

«Сосновый Бор обладает уникальным интеллектуальным потенциалом, гармонично развивается, получает инвестиции, участвует в социальных проектах и программах», – написал Михаил Воронков

Глава Сосновоборского городского округа подчеркнул, что город является ведущим научным и промышленным центром Ленинградской области. Это стало возможным благодаря труду сосновоборцев.