В городах Ленобласти 24 апреля пройдет Всероссийский субботник

Субботники пройдут во всех населенных пунктах Ленинградской области.

Особое внимание будет уделено уборке прибрежных территорий, так как 2021 год объявлен Годом чистой воды.

Также будет проведена уборка военных мемориалов перед празднованием Дня Победы. Графики субботников будут размещены на сайте комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.