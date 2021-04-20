Фуру за почты 9 млн рублей угнали на юге Санкт-Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратился житель Мурманска. По словам мужчины, кто-то похитил грузовик DAF FAT жёлтого цвета.

Отмечается, что фура была припаркована у дома № 3 на Московском шоссе.

Общая сумма ущерба составила 8,7 млн рублей.

Транспортное средство ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.