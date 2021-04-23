Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги и авторского права. В последнее время бытует мнение, что люди стали меньше читать, но правда ли это? Насколько сейчас популярно чтение бумажных изданий и какие есть альтернативные варианты? Об этом рассказывает журналисту ivbg.ru заместитель директора по основной деятельности выборгской библиотеки Алвара Аалто Татьяна Светельникова.
По словам Татьяны Светельниковой, люди — читают.
Разные категории людей приходят в библиотеку, поэтому нельзя говорить об этом обобщенно.
Маленькие дети
Если брать в пример детей, то нынешние родители заинтересованы в развитии своих отпрысков. Походы в библиотеку и посещение культурных мероприятий в ней, связанных с чтением книг — неотъемлемая часть их жизни.
Студенты и школьники
Молодежь также не перестала читать. Школьники и студенты перешли на другой формат книг — электронные.
Отметим, что библиотека Алвара Аалто имеет соглашение с онлайн-библиотекой “ЛитРес”, которая обеспечивает всех желающих обширным ассортиментом книг. Библиотека оплачивает это чтение, а пользователи “работают” с книгами удаленно: через телефон или компьютер, кому как удобно.
Пенсионеры
Пожилые люди относятся к поколению “книголюбов”, так они выходцы из СССР — самого читающего государства того времени. Они с удовольствием посещают библиотеку.
Работающие люди
Что касается такой группы людей, как “работающие”, то в связи с постоянной занятостью и решением бытовых вопросов, они стали читать меньше, реже приходят в библиотеку. Но с появлением разных источников информации, эта категория людей получает нужную информацию из вне.
Самые популярные жанры
Предпочтения зависят от пола и возраста читателей. Мужчины лучше воспринимают детективы, фантастику и научную литературу. Женщины предпочитают романы и книги по цветоводству и рукоделию. Подростки берут фэнтези, фантастику и популярную прозу.
Топ-семь авторов книг, которые чаще всего берут к прочтению в библиотеке Аалто
- Дина Рубина — романы, сборники повестей и рассказов, эссе;
- Стивен Кинг — ужасы, триллеры, фантастика, мистика;
- Борис Акунин — художественная проза;
- Мария Метлицкая — малая проза;
- Анна Берсенева — интеллектуальная проза, любовные романы;
- Александра Романова — детективы;
- Галина Романова — детективы-мелодрамы.
Наш мир находится в постоянной трансформации. Технологии заменяют привычные бытовые вещи. С помощью интернета пользователь может отыскать нужную информацию в считанные минуты. Но место книги в жизни людей пока что остается неизменным.