Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги и авторского права. В последнее время бытует мнение, что люди стали меньше читать, но правда ли это? Насколько сейчас популярно чтение бумажных изданий и какие есть альтернативные варианты? Об этом рассказывает журналисту ivbg.ru заместитель директора по основной деятельности выборгской библиотеки Алвара Аалто Татьяна Светельникова.

По словам Татьяны Светельниковой, люди — читают.

“Если мы не видим, как человек читает, это не значит, что он этого не делает”, — сказала заместитель директора по основной работе.

Разные категории людей приходят в библиотеку, поэтому нельзя говорить об этом обобщенно.

Маленькие дети

Если брать в пример детей, то нынешние родители заинтересованы в развитии своих отпрысков. Походы в библиотеку и посещение культурных мероприятий в ней, связанных с чтением книг — неотъемлемая часть их жизни.

“Родители не только приучают детей к чтению, но и знакомят с фондами. Воспитатели тоже не обделяют значение книг вниманием. Родители заинтересованы, чтобы ребенок научился читать и приучился к книге”, — рассказывает Татьяна Светельникова.

Студенты и школьники

Молодежь также не перестала читать. Школьники и студенты перешли на другой формат книг — электронные.

“У нас в последнее время очень востребована среди молодежи такая услуга, как электронная библиотека “ЛитРес”. Может они и не приходят за книгой в библиотеку, но подписываются через нее на “ЛитРес”.”, — добавила заместитель директора.

Отметим, что библиотека Алвара Аалто имеет соглашение с онлайн-библиотекой “ЛитРес”, которая обеспечивает всех желающих обширным ассортиментом книг. Библиотека оплачивает это чтение, а пользователи “работают” с книгами удаленно: через телефон или компьютер, кому как удобно.

Пенсионеры

Пожилые люди относятся к поколению “книголюбов”, так они выходцы из СССР — самого читающего государства того времени. Они с удовольствием посещают библиотеку.

Работающие люди

Что касается такой группы людей, как “работающие”, то в связи с постоянной занятостью и решением бытовых вопросов, они стали читать меньше, реже приходят в библиотеку. Но с появлением разных источников информации, эта категория людей получает нужную информацию из вне.

“Те люди, которые работают на заводах, фабриках и в офисах, стали читать меньше из-за своей загруженности. Но на мероприятия приходят все категории читателей, поэтому каждый остается пользователем библиотеки”, — добавила Татьяна Светельникова.

Самые популярные жанры

Предпочтения зависят от пола и возраста читателей. Мужчины лучше воспринимают детективы, фантастику и научную литературу. Женщины предпочитают романы и книги по цветоводству и рукоделию. Подростки берут фэнтези, фантастику и популярную прозу.

Топ-семь авторов книг, которые чаще всего берут к прочтению в библиотеке Аалто

Дина Рубина — романы, сборники повестей и рассказов, эссе; Стивен Кинг — ужасы, триллеры, фантастика, мистика; Борис Акунин — художественная проза; Мария Метлицкая — малая проза; Анна Берсенева — интеллектуальная проза, любовные романы; Александра Романова — детективы; Галина Романова — детективы-мелодрамы.

Наш мир находится в постоянной трансформации. Технологии заменяют привычные бытовые вещи. С помощью интернета пользователь может отыскать нужную информацию в считанные минуты. Но место книги в жизни людей пока что остается неизменным.