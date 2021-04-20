Школьница из Ленобласти победила во Всероссийской олимпиаде по литературе

Автор: Анастасия Щербакова
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олимпиада
Фото: Алина Хамцова, победительница Всероссийской олимпиады / vk.com/gmr47

Алина Хамцова, ученица 9-го класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, завоевала первое место на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе.

Девушку уже поздравили в пресс-службе Гатчинской районной администрации. Отмечается, что Алина Хамцова отлично справилась со всеми заданиями, набрав наибольшее количество баллов. Теперь школьница из Гатчины в пятёрке победителей олимпиады 2021 года.

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19.04.2021 148
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