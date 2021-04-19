Теннисисты из Ленобласти стали победителями соревнований

Автор: Анастасия Щербакова
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Максим Гребнев из Гатчинского района стал победителем Чемпионата России по настольному теннису. Татьяна Чикунова стала победительницей Первенства России спорта глухих по настольному теннису среди юниорок.

В Москве с 13 по 18 апреля прошел Чемпионат России по настольному теннису, в котором победили два спортсмена из Гатчинского района.

Максим Гребнев стал победителем Чемпионата России по настольному теннису, заработав золото в мужском парном разряде и второе место в одиночном разряде. Татьяна Чикунова стала победительницей Первенства России спорта глухих по настольному теннису среди юниорок до 19 лет. Спортсменка одержала победу в одиночном разряде.

Девушка также одержала первое место в парном разряде совместно с Елизаветой Афанасьевой из Санкт-Петербурга, а также она завоевала первенство в смешанном парном разряде с Георгием Баландиным.

Об этом рассказали 47channel.

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