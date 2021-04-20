Петербургские оперативники задержали участника крупного ограбления инкассаторов в 1997 году

Сотрудники Управления уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали во вторник, 20 апреля в Краснодаре мужчину, который в 1997 году в составе ОПГ напал на инкассаторскую машину на Нарвском проспекте в Северной столице.

Тогда четверо преступников похитили более 220 млн рублей, расстреляв при этом из автомата сотрудника инкассации. Следствие считает, что банда могла быть причастна и к другим убийствам, среди которых жестокая расправа с курсантом военного учебного заведения и завладение его оружием в 1999 году.

Самой ОПГ уже давно не существует. Один из бывших участников написал явку с повинной еще в 2001году, а второго задержали в 2014. Третьего фигуранта серьезных преступлений в 2017 году нашли мертвым. Последний член банды 19 лет находился в розыске, однако 20 апреля был задержан в Краснодаре.

Сообщается, что он сбежал в родной Краснодар, где по поддельным документам стал бизнесменом и занимался недвижимостью.