Во Всеволожском районе задержали бывшего члена ОПГ, прилюдно расстрелявшего депутата 25 лет назад

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Олег Еникеев, убитый в 1995 году/сайт «Столица С»

Правоохранители задержали уроженца Мордовии, расстрелявшего в 1995 году авторитетного бизнесмена и депутата местного горсовета Еникеева. 

По информации 47news в среду, 14 апреля в деревне Старая Всеволожского района сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего Сергея Ларькина. Ему вменяют убийство, совершённое четверть века назад.

Как сообщает следствие, днем, 27 октября 1995 года в Саранске в корпусе Мордовского государственного университета ныне задержанный из автомата расстрелял 32-летнего кандидата наук, депутата местного горсовета и преподавателя ВУЗа Олега Еникеева.

На тот момент подозреваемый состоял в группировке «Юго-Запад». Его объявили в розыск еще в 2012 году, когда бывшие участники этой преступной группировки стали давать показания.

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